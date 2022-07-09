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Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке в Новосибирске

Водитель каршеринга врезался в остановку транспорта в Новосибирске, погибла женщина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Новосибирске. Об этом сообщил и.о. замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Виталий Риф, передает ТАСС.

По информации ведомства, авария произошла в 07:45 по местному времени (03:45 по московскому). Водитель на каршеринговом автомобиле двигался по улице Ипподромская в сторону улицы Кропоткина на красный сигнал светофора, однако не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. После этого он наехал на остановку, где находились четыре женщины. В результате одна из них погибла, еще три были доставлены в больницу.

Риф добавил, что у водителя были признаки опьянения. В отношении него проводится процессуальная проверка.

9 июня в Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП с участием трех автобусов — в результате пострадали шесть человек.

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Марина Совина
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