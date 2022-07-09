Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пушков увидел странность в убийстве Абэ

Cенатор Алексей Пушков назвал убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ странной ситуацией
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков увидел странность в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом он написал в Telegram.

«Убийство Абэ. Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния», — написал он. По словам сенатора, ситуация выглядела, как будто политика «не охраняли вовсе» или делали это «чисто формально».

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.

Бывший премьер-министр скончался в больнице, врачи боролись за его жизнь несколько часов. Политику было 67 лет.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии назвали «тройную ловушку» Путина для Запада
Стрелявший в Синдзо Абэ рассказал о причинах своего поступка
Москвичи признались в любви к городским библиотекам
Умер актер из «Клана Сопрано» Тони Сирико
Пушков увидел странность в убийстве Абэ
Экс-посол дал оценку политике Лондона в отношении России после отставки Джонсона
Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного потока»
В ЛНР сообщили об активном наступлении на Артемовск
В МИД Финляндии объяснили причину резкого вступления страны в НАТО
Нацбанк Польши допустил вероятность технической рецессии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.