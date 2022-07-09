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Тело убитого Синдзо Абэ доставили в дом его семьи

Тело убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ доставили в токийский дом его семьи

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Тело бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ доставили в дом в Токио, где проживает его семья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как отмечает агентство, весь переулок, где расположен дом, находился под строгим контролем полиции и национальной службы безопасности.

Ранее стало известно, что похороны убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля в его родном городе Симоносеки (префектура Ямагути).

О нападении на Абэ сообщалось утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой «группой лиц», из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы.

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Марина Совина
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