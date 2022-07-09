Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В ФРГ предупредили о росте цен на электричество до пяти тысяч евро в год

Bild: стоимость электроэнергии в Германии к зиме вырастет до 5 тысяч евро в год

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Стоимость электроэнергии для жителей Германии уже к этой зиме может вырасти до 5000 евро в год. Такой прогноз дает немецкая газета Bild со ссылкой на Ассоциацию жилищного хозяйства (GdW).

По оценкам экспертов ведомства, рост цен окажется более заметным для потребителей, чем предполагалось ранее.

Так, уже в мае 2022 года цены на энергоносители на фоне сокращения поставок из России выросли на 37 процентов. В настоящее время домохозяйства, состоящие из одного человека, тратят на электричество до 344 евро в месяц, что на 229 евро больше, чем в прошлом году. Для семьи из четырех человек стоимость электроэнергии составит до 635 евро в месяц.

В Ассоциации предположили, что к концу года дополнительные издержки для потребителей составят 2749 евро в год для одного квартиросъемщика и 5074 евро для семьи из четырех человек.

«Всем домохозяйствам в Германии предстоит невероятное бремя. Люди с низким доходом, которые сталкиваются с такими дополнительными расходами, просто не могут себе этого позволить», — предупредил глава GdW Аксель Гедашко.

Ранее издание Focus предрекло немцам переход на отопление дровами и режим серьезной экономии без поставок российского газа. Отмечается, что критическая зависимость от топлива из России для промышленности и населения Германии грозит тревожным последствиями для государства.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из РСЗО «Ураган»
В ЕП назвали неосуществимым энергопереход Европы из-за санкций против России
Эндокринолог перечислила главные принципы борьбы со старением
Судно с грузами для россиян прибыло на Шпицберген
В США началось разбирательство против генерала в отставке после его комментария
На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай — Черное море
Боярский прокомментировал победу «Зенита» в Суперкубке России
Семикратный чемпион «Формулы-1» осудил радующихся авариям болельщиков
Названы способы обезопасить квартиру от кражи на период отпуска
Глава Минтранса Британии решил баллотироваться на пост премьер-министра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.