Возможный преемник Джонсона прокомментировал выдвижение на пост премьера

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не будет выдвигаться на пост премьера

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес, которого называли одним из возможных преемников Бориса Джонсона, заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее июля международная исследовательская аналитическая группа YouGov назвала Уоллеса главным кандидатом на пост главы правительства. Также в списке оказались экс-глава британского Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

Джонсон покинул свой пост 7 июля из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Он будет выполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера Консервативной партии.