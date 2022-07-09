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Возможный преемник Джонсона прокомментировал выдвижение на пост премьера

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что не будет выдвигаться на пост премьера
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес, которого называли одним из возможных преемников Бориса Джонсона, заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее июля международная исследовательская аналитическая группа YouGov назвала Уоллеса главным кандидатом на пост главы правительства. Также в списке оказались экс-глава британского Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

Джонсон покинул свой пост 7 июля из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Он будет выполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера Консервативной партии.

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Варвара Кошечкина
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