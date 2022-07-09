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Массовую драку на рынке в Москве сняли на видео

Массовая драка на Москворецком рынке в Москве попала на видео

На юге Москвы на Москворецком рынке произошла массовая драка. Видеозапись происшествия публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как между двумя мужчинами завязывается конфликт, рядом с ним находится толпа людей. Впоследствии противостояние перерастает в массовую драку, слышны крики.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, потасовка началась после ссоры между продавцом и покупателем. В настоящий момент полиция проверяет 30 человек на причастность к случившемуся.

По словам собеседника агентства, один человек после драки обратился в травмпункт. На Москворецком рынке работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в районе метро «Пролетарская» в Москве сняли на видео массовую драку кавказцев. На кадрах у нескольких участников потасовки в руках можно заметить предметы, похожие на оружие. Кроме того, слышны звуки стрельбы.

Ударная волна
Анастасия Шейкина
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