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Автобус с российскими призывниками столкнулся с фурой и газовозом

Автобус с призывниками столкнулся с грузовиками под Архангельском, один человек погиб

Фото: телеграм-канал «Baza»

В Архангельской области автобус с российскими призывниками столкнулся с двумя грузовиками. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, инцидент произошел утром в воскресенье, 10 июля, по дороге к призывному пункту Архангельска. Транспортное средство с 28 пассажирами попало в ДТП с фурой и газовозом.

В результате погиб водитель фуры, двух других водителей-участников аварии доставили в больницу. Отмечается, что призывники не пострадали — родственники прибыли на место происшествия и забрали их домой.

Причины случившегося выясняются.

29 июня сообщалось, что в Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали восемь человек. По сообщению ГИБДД, автомобили Ford Transit, Subaru Forester и Audi A4 столкнулись в Кировском районе Уфы на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса.

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Варвара Кошечкина
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