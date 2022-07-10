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Назван самый дорогой для жизни город в России

Numbeo: Санкт-Петербург стал самым дорогим городом для жизни в России

Фото: Hu Chen / Unsplash

Санкт-Петербург назван самым дорогим городом для жизни в России по итогам первого полугодия 2022 года. Данные исследования приводит Numbeo.

Индексы дороговизны городов рассчитываются относительно Нью-Йорка, который считается за 100 процентов. По сравнению с ним стоимость жизни в Санкт-Петербурге составила 53 процента, населенный пункт занял 279 место в мировом рейтинге.

На 287 месте расположилась Москва, ее индекс составил 50,79 процентов. Также в списке оказались Екатеринбург (298 место), Казань (300 место), Новосибирск (301 место). После них идут Краснодар, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что столица Бермудских остров — Гамильтон — заняла первое место в рейтинге городов по стоимости жизни по итогам первого полугодия 2022 года. Всего в списке перечислены 510 городов.

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Анастасия Заикина
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