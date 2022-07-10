Названа причина отсутствия качественной и доступной российской одежды

Эксперт Андрунакиевич назвала высокие налоги причиной дороговизны российской одежды

В России есть возможность производить качественную одежду, но остается острым вопрос ее стоимости и доступности. Генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич назвала основной причиной невозможности конкуренции с иностранными марками слишком высокие налоги, говорится в статье MK.RU.

По ее словам, в Китае налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 13 процентов, в Турции — 8 процентов, а в России — 20 процентов. «Ну и как тут побеждать в конкурентной борьбе?!» — задала она риторический вопрос.

Сказывается на невозможности делать в России одновременно качественную и дешевую одежду и отсутствие дешевых кредитов для предприятий — в таких условиях быстро произвести импортозамещение не получится. По словам эксперта, помимо сложности выхода на конкурентный рынок, остается вопрос и закупок комплектующих. В настоящее время поставки из Европы, которые оборвались из-за санкций, введенных в результате украинского кризиса, российские производители пытаются заместить через сотрудничество с Китаем и Индией, но из-за трудностей с логистикой это получается в 3-4 раза дороже.

Андрунакиевич объяснила, что отечественная обувь не проигрывает в качестве, но поскольку она дороже зарубежной, люди ее не покупают, предпочитая произведенное в Китае и Вьетнаме. «Правительство должно об этом как-то позаботиться. Если мы сейчас на это не обратим внимание, то наши производители будут работать себе в убыток», — заключила она.

В свою очередь директор проекта Fashion Style Russia Анна Шарендо призвала россиян внимательнее отнестись к старому гардеробу и посмотреть, что еще можно носить. По ее словам, в последние несколько лет страна «окунулась в культуру неразумного потребления», а этот тренд «надо остановить». Женщинам она посоветовала поискать в гардеробе черное платье или обмениваться с подругами, чтобы не ходить в одном и том же.

Что касается зимнего сезона, то покупать пуховик эксперты посоветовали уже сейчас, если получится, найти какие-то скидки. Ближе к зиме верхняя одежда будет как минимум на 30 процентов дороже, чем в настоящее время.

Ранее сообщалось, что 83 процента россиян одобрили возвращение на полки магазинов старых советских брендов, поскольку, по их мнению, товары под ними были качественными и дешевыми.