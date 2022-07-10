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В Кремле прокомментировали предложение заменить название должности президента

Песков: в Кремле не появилось ответа на предложение заменить название должности президента

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Кремле прокомментировали инициативу представителей ЛДПР заменить название должности «президент» на «правитель». Об этом сообщает ТАСС.

«Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет», — ответил на соответствующий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Государственной Думе данное предложение сочли неактуальным. Депутат Анатолий АксаковСправедливая Россия — За правду») отметил, что в стране появились более важные проблемы.

10 июля представители ЛДПР предложили заменить термин «президент», пока название должности «не укоренилось окончательно». По их мнению, такое словосочетание, как «глава государства» или термин «правитель» гораздо понятнее русскому уху.

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Анастасия Заикина
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