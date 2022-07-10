В российский детский лагерь после отбоя ворвался неизвестный

«112»: в детский лагерь под Ульяновском ночью ворвался неадекватный мужчина

В детский лагерь под Ульяновском ворвался неадекватный мужчина. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По его информации, инцидент произошел ночью в российском оздоровительном лагере «Волжанка» в селе Ундоры Ульяновского района, в 40 километрах от областного центра.

Неизвестный после отбоя беспрепятственно проник на второй этаж, где находился 11-й отряд, преимущественно состоящий из детей 9–10 лет. Сначала он зашел в комнату к девочкам: разбудил их, кричал матом, раскидывал одеяла, затем одну девочку толкнул с кровати, а вторую, приняв за собственную дочь, начал обнимать и целовать. Позднее дебошир направился в помещение к мальчикам, где заставил их выстроиться по росту и чистить зубы. При этом нескольких детей он успел ударить.

Полиция разыскивает мужчину и выясняет обстоятельства случившегося. К делу также подключился Следственный комитет России.

В мае вооруженный мужчина пытался попасть в детский сад в Ярославле. У него был при себе нож — его дебошир попытался бросить в сторону полицейских в момент задержания. Пострадавших в результате случившегося не было.