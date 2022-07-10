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Россиянина заподозрили в изнасиловании двух школьниц

«Фонтанка»: в Ленобласти задержали строителя, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Строителя, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц, задержали в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным следствия, 57-летний россиянин пригласил двух несовершеннолетних девочек 10 и 14 лет на экскурсию по стройке, где он подрабатывал. После этого он принудил их к сексуальному контакту.

На данный момент следователи устанавливают детали произошедшего преступления.

Ранее в Лужском районе Ленобласти россиянин обнаружил скелет в куртке и вязаной шапке — он находился в полутора километрах от трассы Р-23 «Псков». Предварительно, тело человека пролежало в лесу долгое время.

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Анастасия Заикина
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