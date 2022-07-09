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У российской трассы нашли скелет в куртке и вязаной шапке

У трассы Р-23 «Псков» в Ленинградской области нашли скелет в куртке и вязаной шапке

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Лужском районе Ленинградской области россиянин обнаружил скелет в куртке и вязаной шапке — он находился в полутора километрах от трассы Р-23 «Псков». Об этом сообщил источник 47news в правоохранительных органах.

По его данным, скелет у российской трассы нашел 52-летний мужчина — он проинформировал полицию о находке утром в пятницу, 8 июля. Россиянин рассказал правоохранителям, что на вид погибшему 60 лет, он среднего роста.

Предварительно, тело человека пролежало в лесу долгое время. На нем была черная куртка с полосами на рукавах и спине, темные брюки, ботинки и вязаная шапка.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, во время судмедэкспертизы они установят данные погибшего и определят причину его смерти.

Ранее в Челябинской области сотрудники коммунальных служб нашли труп человека в трубах теплотрассы на глубине полтора метра — чтобы достать останки, пришлось вызвать спасателей. Останки обнаружили во время проведения ремонтных работ на улице Калмыкова.

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Анастасия Шейкина
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