Экс-глава Минобороны Великобритании выдвинулась на пост премьера

Экс-глава Минобороны Великобритании Мордонт заявила о выдвижении на пост премьер-министра

Экс-глава Минобороны Великобритании, а ныне младший министр по торговой политике Соединенного Королевства Пенни Мордонт заявила о выдвижении на пост премьер-министра страны. Об этом она написала в Twitter-аккаунте.

На странице в соцсети Мордонт прикрепила видео и ссылку на сайт своей предвыборной кампании.

В 2019 году Мордонт стала первой женщиной за всю историю Британии, получившей должность министра обороны. Однако на посту она продержалась всего около трех месяцев.

Накануне газета The Daily Telegraph выяснила, что объявивший об отставке премьер Великобритании Борис Джонсон задумался об уходе из политики. В этом случае Джонсон может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях, предположило издание.

7 июля Джонсон подал в отставку из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. Он заявил, что выбор нового главы Консервативной партии должен начаться незамедлительно, добавив, что о сроках будет сообщено на следующей неделе.