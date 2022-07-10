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Экс-глава Минобороны Великобритании выдвинулась на пост премьера

Экс-глава Минобороны Великобритании Мордонт заявила о выдвижении на пост премьер-министра
Пенни Мордонт

Пенни Мордонт. Фото: Simon Dawson / Reuters

Экс-глава Минобороны Великобритании, а ныне младший министр по торговой политике Соединенного Королевства Пенни Мордонт заявила о выдвижении на пост премьер-министра страны. Об этом она написала в Twitter-аккаунте.

На странице в соцсети Мордонт прикрепила видео и ссылку на сайт своей предвыборной кампании.

В 2019 году Мордонт стала первой женщиной за всю историю Британии, получившей должность министра обороны. Однако на посту она продержалась всего около трех месяцев.

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Накануне газета The Daily Telegraph выяснила, что объявивший об отставке премьер Великобритании Борис Джонсон задумался об уходе из политики. В этом случае Джонсон может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях, предположило издание.

7 июля Джонсон подал в отставку из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. Он заявил, что выбор нового главы Консервативной партии должен начаться незамедлительно, добавив, что о сроках будет сообщено на следующей неделе.

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Анна Щербакова
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