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Спорт

Лучший россиянин драфта НХЛ объяснил отъезд в США

Лучший россиянин драфта НХЛ Павел Минтюков отправился в США по совету агента

Фото: Frank Gunn / Global Look Press

Российский защитник «Сагино Спирит» Павел Минтюков, выбранный «Аннахайм Дакс» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), объяснил отъезд в США. Его слова приводит Sport24.

18-летний россиянин отметил, что решение отправиться в США в возрасте 16 лет не было исключительно его инициативой. Он подчеркнул, что в тот момент прислушался к совету агента и не сожалеет. Минтюков добавил, что стремился оказаться ближе к НХЛ.

Защитник стал лучшим россиянином минувшего драфта НХЛ. Он был выбран «Аннахайм Дакс» под десятым номером и отправится в тренировочный лагерь команды НХЛ.

В США Минтюков выступал в Юниорской лиге Онтарио (OHL). В минувшем сезоне на его счету 62 очка (17 голов и 45 ассистов) в 67 матчах за клуб.

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