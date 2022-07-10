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В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины

Депутат Госдумы Шеремет назвал политической агонией приказ Зеленского отвоевать юг Украины
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ президента Украины отвоевать находящиеся под контролем российской армии регионы юга страны. Таким образом он отреагировал на сообщение главы украинского Минобороны Алексея Резникова о мобилизации миллионной армии, передает РИА Новости.

По мнению парламентария, власти Киева «проигрывают по всем фронтам», у них нет шансов освободить эти территории, для этого не осталось ни сил, не возможностей.

«Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью», — сказал Шеремет.

По мнению депутата, поставки западного оружия не смогут преломить ситуацию и не остановят проведение Россией спецоперации и достижение ее целей.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times заявил, что украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, чтобы попытаться «отвоевать южные территории».

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Марина Совина
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