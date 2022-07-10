Еще один министр Шри-Ланки уйдет в отставку

Adaderana: глава Минсельхоза Шри-Ланки Махинда Амаравира заявил об уходе с поста

Глава Минсельхоза Шри-Ланки Махинда Амаравира заявил об уходе со своего поста. Об этом сообщает ланкийский портал Adaderana.

По информации СМИ, министр принял это решение после объявления об отставке президента страны Готабая Раджапакса. Сам экс-президент, предположительно, покинул страну.

9 июля об уходе со своих должностей также сообщили министры туризма, труда, средств массовой информации, транспорта и магистралей островного государства.

В этот же день премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил, что уходит в отставку по рекомендации парламента страны. По его словам, решение было принято, чтобы обеспечить продолжение работы всепартийного правительства, а также безопасность граждан Шри-Ланки.

До этого политические активисты, возмущенные экономическим кризисом, начали в Коломбо марш против правительства Шри-Ланки. На улицы столицы вышли тысячи жителей. В результате протестующие сумели прорваться в резиденцию Раджапаксы.