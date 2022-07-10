Шольцу предрекли последствия после скандала с наркотиками на вечеринке

Политолог Камкин предрек политические последствия для Шольца после скандала на вечеринке

Скандал с «наркотиками изнасилования» на закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ), где присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц, обернется для него последствиями. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Камкин.

Тот факт, что восемь женщин пострадали от подмешанных им «наркотиков изнасилования» на мероприятии, не может быть случайностью, считает политолог.

Политики такого уровня не ходят на непонятные и непроверенные вечеринки Александр Камкин политолог

«Германские политические и медийные элиты очень чувствительно относятся к скандалам подобного рода. Этот "Шольцгейт", если можно так выразиться, может иметь далеко идущие последствия. Например, бывший канцлер Германии Гельмут Коль был вынужден уйти из политики из-за скандала с "черными кассами"», — объяснил он.

Стоять за этим могут как внешние силы, так и политические конкуренты Шольца в самой Германии, полагает Александр Камкин.

«Есть предположение, что это подстроили заокеанские партнеры Шольца и Германии в целом. Немецкий канцлер, несмотря на однозначную поддержку Украины на словах, старался сдерживать помощь, в том числе и поставки вооружений. Пока неясно, кому был выгоден этот скандал, но очевидно, что это было неслучайно. Досрочные выборы, отставка правительства и Шольца могут привести к непредсказуемым последствиям. Ни одна из партий не обладает ощутимым перевесом. Есть конспирологическая теория, что это могли подстроить "зеленые", потому что [министр иностранных дел Германии и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые] госпожа Анналена Бербок очень рвется в канцлеры. Но пока что у "зеленых" нет такого веса, чтобы занять первое место на выборах», — высказал мнение Александр Камкин.

Ближайшие дни покажут, кто стоит за этим, но без последствий это точно не пройдет Александр Камкин политолог

По данным немецкого издания Tagesspiegel, инцидент произошел 1 июня на закрытом мероприятии. По полученной из переписки членов фракции информации, из восьми потерпевших от «наркотиков изнасилования» пока подтвержден один случай.

Речь идет о 21-летней девушке, которая пожаловалась на плохое самочувствие и головокружение после вечеринки. По ее словам, она не употребляла алкоголь на мероприятии. Утром она не могла вспомнить, что происходило накануне вечером. Потерпевшую осмотрели в больнице и вызвали в полицию. Девушку направили на анализ крови и токсикологическую экспертизу.

«Наркотиками изнасилования» называют вещества, которые иногда подмешивают в напитки, чтобы жертва стала беспомощной и уязвимой, в том числе для сексуализированного насилия. На следующий день пострадавшие могут не помнить случившегося.