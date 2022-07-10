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Следственный комитет России начнет расследование обстрела мирных жителей в ДНР

СК России начнет расследование обстрела мирных жителей в ДНР и Херсоне

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Следственный комитет России (СК РФ) начнет расследование обстрела мирного населения Донбасса украинскими силовиками в воскресенье, 10 июля, сообщается в Telegram-канале ведомства.

После обстрелов Шахтерского и Петровского районов Донецкой народной республики (ДНР) стало известно о погибших и раненых среди гражданского населения. «Украинские военнослужащие обстреляли Херсон, в результате пострадали мирные жители, а также получили повреждения городская больница и жилой дом», — говорится в сообщении.

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Следователям поручено дать уголовно-правовую оценку указанным фактам и действиям причастных к этому лиц.

Ранее сообщалось, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шахтерском районе ДНР погибли три человека, еще 11 получили ранения. Активисты «Молодой республики» находились в Донбассе с волонтерской миссией.

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Марина Совина
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