Стало известно о планах Twitter подать в суд на Маска

Bloomberg заявило о планах Twitter подать в суд на Маска из-за его отказа купить компанию

Американская компания Twitter, обладающая одноименной соцсетью, намерена подать в суд на основателя Tesla, миллиардера Илона Маска из-за его отказа приобрести ее за 44 миллиарда долларов. Об этом передает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Так, руководство компании подписало договор с юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK), которая базируется в Нью-Йорке. Она намерена представлять интересы Twitter в суде. Агентство заявило о планах компании подать иск в суд в штате Делавэр в начали следующей недели.

Накануне, 9 июля, сообщалось, что Маск решил не покупать Twitter. Он направил главному юристу компании письмо, в котором сообщил о расторжении сделки. Маск объяснил свое решение тем, что соцсеть не предоставила интересующую его информацию. Согласно соглашению, при отказа от сделки бизнесмен обязан выплатить Twitter миллиард долларов.