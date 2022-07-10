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Стало известно о планах Twitter подать в суд на Маска

Bloomberg заявило о планах Twitter подать в суд на Маска из-за его отказа купить компанию
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Blake / Reuters

Американская компания Twitter, обладающая одноименной соцсетью, намерена подать в суд на основателя Tesla, миллиардера Илона Маска из-за его отказа приобрести ее за 44 миллиарда долларов. Об этом передает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Так, руководство компании подписало договор с юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK), которая базируется в Нью-Йорке. Она намерена представлять интересы Twitter в суде. Агентство заявило о планах компании подать иск в суд в штате Делавэр в начали следующей недели.

Накануне, 9 июля, сообщалось, что Маск решил не покупать Twitter. Он направил главному юристу компании письмо, в котором сообщил о расторжении сделки. Маск объяснил свое решение тем, что соцсеть не предоставила интересующую его информацию. Согласно соглашению, при отказа от сделки бизнесмен обязан выплатить Twitter миллиард долларов.

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Марина Совина
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