Володин заявил о возможности мирного разрешения ситуации на Украине

Спикер Госдумы Володин заявил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» заявил о возможности мирного разрешения ситуации на Украине. Отрывок передачи был опубликован на Rutube-канале «Дума ТВ».

Тем не менее, отметил спикер Госдумы, мирный путь решения конфликта будет невыгодным для США и их партнеров. «Та же Англия, Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он не сторонник мира. Вот эти политики, они, конечно, не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал», — считает Володин.

По его мнению, США разрушили старые европейские государства. Он отметил, что теперь лидеры стран Европы не могут высказывать свое мнение и должны во всем соглашаться с Америкой. «Это кризис. Кризис системный, касающийся элит европейских стран и Соединенных Штатов Америки», — заключил Володин.

Ранее спикер Госдумы отреагировал на отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона. Он назвал политика клоуном и покровителем украинского президента Владимира Зеленского. Как считает Володин, премьер-министр Великобритании является одним из главных идеологов «войны против России до последнего украинца».