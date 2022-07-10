В Крыму вновь продлили высокий уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в ряде районов

В нескольких районах Крыма вновь продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности, о чем сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram.

Действие «желтого» уровня продлевается до 20:00 25 июля 2022 года на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов — все они граничат с Украиной.

Кроме того, оно будет действовать на объектах транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленности, водного хозяйства республики.

Аксенов заверил, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти.

Высокий уровень террористической опасности продлевается в Крыму в пятый раз. Впервые о его введении глава республики объявил 11 апреля.

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