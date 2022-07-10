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В Испании назвали причины недовольства Зеленского Германией

Испанская газета Corriere della Sera назвала причины недовольства Зеленского Германией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Испании назвали причины недовольства украинского президента Владимира Зеленского Германией. Статья на эту тему появилась в испанской газете Corriere della Sera.

В статье отмечается, что Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника из-за того, что Берлин уже больше месяца блокирует пакет помощи Киеву от Европейского союза (ЕС). Речь идет о сумме в 9 миллиардов евро.

Кроме того, Украина подозревает, что Германия намерена нарушить часть санкций против России, чтобы восстановить поставки российского газа по «Северному потоку». Утверждается, что обе проблемы уже несколько дней беспокоят власти Украины, однако решение по ним пока не найдено.

В начале мая вокруг уволенного Мельника разразился скандал после того, как он раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев. Дипломат назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски. При этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский тем не менее будет рад принять Шольца в Киеве.

Мельник также выдвинул требования Олафу Шольцу перед его визитом в Киев. Он заявил, что глава правительства Германии должен гарантировать предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, а также обеспечить, чтобы «ЕС на следующей неделе принял это историческое решение единогласно». Позже он извинился за свои слова.

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Евгений Шульгин
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