На границе с Абхазией пойманный на лжи аферист начал кидаться камнями в туристов

Пообещавший быстро пройти границу с Абхазией мошенник закидал туриста мусором

Уличенный в обмане мошенник, пообещавший туристам быстро пройти российско-абхазскую границу, вышел из себя и начал кидаться в россиян камнями и прочим мусором. Его поведение снял на видео пострадавший, ролик публикует аккаунт @chp_sochi в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сообщается, что конфликт на границе с Абхазией возник между туристом и неизвестным мужчиной, который пообещал путешественнику с семьей быстро пройти таможенные процедуры. Тем не менее услуга оказалась мошеннической схемой — когда афериста поймали на лжи, тот начал неадекватно себя вести и нападал на туриста.

На кадрах видно, как мошенник, выкрикивая оскорбления, швыряет в путешественника первое, что поднимает с земли: камень, доску и прочий мусор. Снимающий видео мужчина уворачивается от предметов и убегает.

Пользователи сети резко осудили поведение мужчины, однако нашлись и те, кто раскритиковал туриста, решившего воспользоваться нелегальной услугой. «В мире животных второй сезон», «Пациент палаты номер шесть», «А типа проходить вне очереди таможню — это по закону?», «Только один вопрос: зачем пользоваться этим предложением от аферистов?», «Дурдом», «Постоянно там бардак какой-то, сам попадал, знаю. Коррупция», «Везде есть разводилы, не только в Абхазии», — написали они.

