Советник главы МВД Украины подал в отставку

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что подал в отставку

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив подал в отставку. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Уволился из офиса президента и министерства», — сказано в сообщении Андрусива.

Он также заявил, что расскажет детали отставки чуть позже.

Ранее Андрусив отверг возможность мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, такой исход означал бы преимущество одной страны над другой. «Пока эта ситуация не наступила, не имеет смысла выдумывать сценарии», — объяснил он.