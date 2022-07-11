Тиктокер-садовод предложил легкий способ вырастить базилик и мяту дома

Daily Express: чтобы вырастить дома базилик и мяту, нужно поставить стебель в воду

Чтобы вырастить базилик и мяту дома, не нужно прилагать много усилий, рассказывает британский тиктокер-садовод Джозеф Кларк. На легкий способ получить зелень к столу, который он предложил, обратило внимание издание Daily Express.

По словам Кларка, нужно просто срезать один стебель растения и поставить его в емкость с водой. «Уберите нижние листья и ставьте», — говорит он.

Через пару недель стебель пустит корни. «Как только корни окрепнут, высаживайте растение в горшок и можете проращивать новое растение», — советует садовод.

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