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Фильм Бекмамбетова вошел в топ-10 Netflix

Фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» вошел в топ-10 Netflix

Кадр: фильм «Особо опасен»

Боевик «Особо опасен» российского режиссера Тимура Бекмамбетова вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов на стриминговом сервисе Netflix в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании Bazelevs.

Фильм с участием голливудских актеров занял шестую строчку рейтинга. Компания Бекмамбетова в Telegram-канале назвала эту новость «внезапным поводом для гордости».

«Особо опасен» вышел на экраны в 2008 году. Для Бекмамбетова картина стала голливудским дебютом. Сюжет разворачивается вокруг офисного работника Уэсли Гибсона, которого преследует череда неудач. Однажды он попадает в тайное общество киллеров и получает шанс начать новую жизнь: ему предлагают стать высококлассным убийцей. В фильме снялись Анджелина Джоли, Джеймс Макэвой, Морган Фриман, Константин Хабенский и другие актеры.

В первый уик-энд картина собрала 83,2 миллиона долларов в мировом прокате. Общие кассовые сборы превысили 342 миллиона долларов. Проект также получил две номинации на премию «Оскар».

Ранее стало известно, что в российских кинотеатрах снова покажут фильм «Паразиты».

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