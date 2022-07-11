Белоруссия направила протест Швеции из-за помощи в побеге двум протестующим

МИД Белоруссии направил Швеции протест из-за помощи в побеге двум разыскиваемым активистам

МИД Белоруссии вызвал посла Швеции в республике Кристину Юханнессон и передал ей ноту протеста из-за помощи в побеге двум объявленным в розыск гражданам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

«С учетом указанных недружественных шагов официального Стокгольма руководителю посольства Швеции доведены принятые белорусской стороной меры в отношении посольства и его сотрудников», — говорится в сообщении.

Как уточняет белорусский портал «Зеркало», речь идет о двух белорусских активистах Виталии и Владиславе Кузнечиках, которые приходятся друг другу отцом и сыном. Во время одной из протестных акций осенью 2020 года в Минске белорусские силовики схватили Кузнечика-старшего и начали его избивать. Сын ворвался в группу силовиков, растолкал их и освободил отца.

После того, как мужчин объявили в розыск, они бежали на территорию посольства Швеции и запросили убежища, однако получили отказ. Тем не менее дипломаты согласились приютить их в резиденции. Белорусы прожили там почти два года, а в начале июня сумели скрытно выехать из страны.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил западные страны в создании нового «железного занавеса». Он отметил, что тот воздвигается уже и в физическом смысле, например, на границе Белоруссии и Польши.