В Белоруссии обвинили Запад в попытке изолировать Москву и Минск

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что Запад пытается изолировать Москву и Минск

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил с Запад в попытках изолировать Москву и Минск, а также приостановить членство двух стран в международных организациях. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, Запад не оставляет попыток ограничить взаимодействие с белорусскими и российскими официальными представителями. «В этих жестких политических реалиях наши страны уже усилили координацию», — отметил министр.

Ранее Макей обвинил западные страны в создании нового «железного занавеса». Министр отметил, что он воздвигается уже и в физическом смысле, например, на границе Белоруссии и Польши.

Нежелание Запада взаимодействовать с Россией также отмечал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Россия предлагала и продолжает предлагать честное взаимодействие. «Они этого не хотят», — сказал министр.