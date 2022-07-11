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Экономист допустил снижение стоимости бензина в России

Экономист Ашихмин допустил снижение стоимости бензина на АЗС в России через полгода

Фото: Unsplash

Президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин заявил, что в России снизились оптовые цены на бензин благодаря профициту топлива на внутреннем рынке. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснил, что внутреннее избыточное предложение сформировалось из-за трудностей, которые испытывают экспортеры.
«На внутреннем российском рынке есть профицит топлива, оптовые цены упали, но розничные цены сильно вниз не пошли», — отметил он. Топливо не дешевеет для россиян, поскольку владельцы АЗС обеспокоены, что динамика оптовой стоимости изменится.

Ашихмин допустил снижение стоимости бензина на АЗС в России, если оптовые цена на него будут оставаться на низком уровне минимум полгода. Экономист предположил, что водители начнут приобретать топливо по более выгодным ценам примерно с начала 2023 года.

«Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз», — заключил он.

Ранее сообщалось, что россиян перестал интересовать бензин. Биржевые цены на топливо в стране стали падать из-за избытка предложения и отсутствия спроса на него, заявил «Коммерсантъ».

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Марина Совина
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