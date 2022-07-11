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Экс-главу «Формулы-1» обвинили в мошенничестве на 400 миллионов фунтов

Daily Mail: экс-главу «Формулы-1» Берни Экклстоуна обвинили в мошенничестве на £400 млн

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун, ранее заявлявший о готовности умереть за президента России Владимира Путина, попал под суд по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает Daily Mail.

«Королевская прокурорская служба рассмотрела материалы, полученные от Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, и постановила обвинить Бернарда Экклстоуна в мошенничестве путем введения в заблуждение в связи с тем, что он не сообщил управлению о владении зарубежными активами на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов (29,8 миллиарда рублей — прим. "Ленты.ру")», — заявил главный королевский прокурор Эндрю Пенхейл.

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Он также отметил, что обвинение бывшего владельца «Формулы-1» стало результатом длительной работы Службы по расследованию мошеннической деятельности при британском налоговом ведомстве, и заявил, что всем заинтересованным сторонам следует воздержаться от любых высказываний и комментариев, которые могут повлиять на следствие.

В данный момент Экклстоун находится за пределами Великобритании, однако ожидается, что вскоре он вернется на родину. Бизнесмен владеет кофейной плантацией в пригороде Сан-Паулу в Бразилии, особняком в Швейцарии и виллой на острове Ибица, где его видели две недели назад.

В конце июня Берни Экклстоун назвал президента России «первоклассным человеком» и добавил, что готов «принять за него пулю». Позже бизнесмен извинился за свое высказывание.

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Никита Савин
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