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Жирная пища привела к нарушениям мозговой деятельности

Metabolic Brain Disease: установлена связь между жирной пищей и нарушениями в мозге

Фото: James Kern / Unsplash

Международная группа ученых установила четкую связь между кормлением мышей пищей с высоким содержанием жира и ухудшением когнитивных способностей, а также поведенческими нарушениями. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Metabolic Brain Disease.

В ходе эксперимента грызунов кормили жирной пищей в течение 30 недель. Уровень потребления пищи, массу тела и уровень глюкозы измеряли с различными интервалами наряду с тестами на толерантность к глюкозе и инсулину и когнитивную дисфункцию. Кормление привело к диабету и последующему ухудшению когнитивной деятельности, а также развитию тревоги, депрессии и ухудшению симптомов, характерных для болезни Альцгеймера.

У генетически модифицированных мышей, склонных к развитию нейродегенеративного расстройства, наблюдалось значительное ухудшение когнитивных функций и патологические изменения в мозге при кормлении пищей с высоким содержанием жиров. Мыши с нарушенной когнитивной функцией также чаще набирали избыточный вес из-за плохого метаболизма, вызванного изменениями головного мозга.

Таким образом, ожирение и диабет нарушают работу центральной нервной системы, усугубляя психические расстройства и снижение когнитивных функций. По словам специалистов, исследование дополняет растущее количество доказательств связи хронического ожирения и диабета с болезнью Альцгеймера, число случаев которой, по прогнозам, к 2050 году достигнет 100 миллионов.

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Александр Еникеев
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