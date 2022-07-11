Экономист заявил об аккуратных шагах Китая на российском рынке

Экономист Гончаренко заявил, что Китай аккуратно выходит на российский рынок

Партнерство России и Китая выгодно обеим сторонам, считает экономист, директор представительства международной бренд-консалтинговой группы Алексей Гончаренко. В беседе с «Лентой.ру» специалист заявил, что сейчас китайские производители делают аккуратные шаги на российском рынке.

Ограничения западных санкций угрожали России товарным дефицитом, считает Гончаренко, но страна этого не ощущает, в том числе, за счет эффективного партнерства с Китаем.

Китай — довольно крупный торговый партнер по объемам как экспорта, так и импорта. В Китай Россия поставляет более 70 процентов экспорта энергоносителей. Китай же поставляет нам почти все, начиная от промышленных товаров и заканчивая одеждой и обувью Алексей Гончаренко экономист

«Есть целый ряд товаров, которые Китай давно активно выводит на российский рынок: высокотехнологичные компании ZTI, Lenovo, Huawei. Я предполагаю, что они могут наладить свое производство на территории России, если захотят», — высказался Гончаренко.

По его словам, это принесет прибыль как Пекину, так и Москве. Кроме того, в России за счет этого образуются новые высококвалифицированные рабочие места.

«Что касается автопрома, Китай наверняка сможет заменить поставку деталей для автомобилей западных производителей, покинувших Россию. Скорее всего, их будут изготавливать даже на тех же заводах, только под новыми китайскими или российскими брендами», — спрогнозировал специалист.

По качеству китайские детали не будут уступать оригинальным, заявил Гончаренко. Залог успеха этой замены состоит в регулярных поставках. Главная задача Москвы — их обеспечение, добавил эксперт.

Китайские компании хорошо сформировали свои бренды. Сейчас Китай наращивает и укрепляет свои позиции в глобальном маркетинге. Они, безусловно, готовы заменить самые разные мировые бренды в любой торговой категории. Другой вопрос — захотят ли они это делать Алексей Гончаренко экономист

На данном этапе китайцы заходят на российский рынок очень осторожно, высказался специалист. «Китай давно представляет свои товар для России, и если они захотят и им позволят — китайцы смогут занять большую часть российского рынка, который по сравнению с индийским или американским не так велик. Им это удастся за считанные месяцы», — указал Гончаренко.

Для укрепления партнерства Москвы и Пекина необходимо действовать последовательно, считает он. «Нам кажется, что мы наблюдаем сегодня экспансию китайских брендов на российском рынке, но это всего лишь их аккуратные начальные шаги, и если они решат развернуться основательно, то это будет нашествие, сметающее все: и по ценам, и по ассортименту, и по вариативности», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсуждаются планы наращивания доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов.