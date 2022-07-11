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Казанцам проведут бесплатный сеанс синемалогии

В Казани 13 июля пройдет бесплатный сеанс синемалогии по фильму «Пеле: рождение легенды»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани пройдет бесплатный сеанс синемалогии, в рамках которого посетителям предложат проанализировать фильм «Пеле: рождение легенды». Об этом сообщает «Татар-информ».

Мероприятие состоится 13 июля в экстрим-парке «Урам». Вход на показ свободный, однако желающим принять участие в сеансе необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Биографическая драма «Пеле: рождение легенды» Джеффа и Майкла Цимбалистов вышла в 2015 году. Картина посвящена становлению бразильского футболиста Эдсона ду Насименту, известного как Пеле. Эдсон родился в бедной семье, но через упорство и любовь к футболу пришел к мировой популярности.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с 19 по 23 июля пройдет XXIV всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Показы конкурсной программы намечены в Барнауле и Бийске, а также в сельских 3-D кинозалах.

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Евгений Шульгин
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