Военкор Поддубный заявил, что у России есть план ответа на контрнаступление ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный оценил план президента Украины Владимира Зеленского по контрнаступлению на южные территории страны и охарактеризовал его фразой «тактика весьма предсказуема». В своем Telegram-канале военкор заявил, что у Киева нет на это ни людей, ни средств, а вот у России система ответных мер уже готова.

«Но анонс очередной близкой "перемоги" сделан, а значит, украинский генштаб уже рисует стрелочки, по которым тысячи людей будут отправлены на убой», — указал журналист. По его словам, украинское руководство не берет во внимание возможные жертвы, его интересует лишь видеоотчет для Запада, который поможет наладить поставки тяжелого вооружения.

Поддубный подчеркнул, что в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать активнее наносить хаотичные удары по территории Херсонщины, чтобы потом выдать это за борьбу ради возвращения потерянных территорий.

Журналист считает, что украинские власти также преследуют цель отследить реакцию России на свой план. «Но и здесь украинские стратеги промахнулись. Тактика украинского командования весьма предсказуема, а потому план ответных мер, уверен, у нашей армии уже есть», — заключил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times заявил, что украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, чтобы попытаться «отвоевать южные территории». При этом ВСУ, отметил он, планируют «вернуть» исключительно стратегически важные территории.