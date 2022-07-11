Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Военкор оценил план ВСУ по контрнаступлению

Военкор Поддубный заявил, что у России есть план ответа на контрнаступление ВСУ

Кадр: BBC News - Русская служба / YouTube

Военный корреспондент Евгений Поддубный оценил план президента Украины Владимира Зеленского по контрнаступлению на южные территории страны и охарактеризовал его фразой «тактика весьма предсказуема». В своем Telegram-канале военкор заявил, что у Киева нет на это ни людей, ни средств, а вот у России система ответных мер уже готова.

«Но анонс очередной близкой "перемоги" сделан, а значит, украинский генштаб уже рисует стрелочки, по которым тысячи людей будут отправлены на убой», — указал журналист. По его словам, украинское руководство не берет во внимание возможные жертвы, его интересует лишь видеоотчет для Запада, который поможет наладить поставки тяжелого вооружения.

Поддубный подчеркнул, что в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать активнее наносить хаотичные удары по территории Херсонщины, чтобы потом выдать это за борьбу ради возвращения потерянных территорий.

Журналист считает, что украинские власти также преследуют цель отследить реакцию России на свой план. «Но и здесь украинские стратеги промахнулись. Тактика украинского командования весьма предсказуема, а потому план ответных мер, уверен, у нашей армии уже есть», — заключил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times заявил, что украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, чтобы попытаться «отвоевать южные территории». При этом ВСУ, отметил он, планируют «вернуть» исключительно стратегически важные территории.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Анонсирован новый пакет санкций ЕС против России
Жителя Риги попытались отвезти в психбольницу из-за георгиевской ленточки
Матвиенко отреагировала на указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев
Стала известна судьба Sephora в России
Гимнастке Байлз предложили детскую раскраску в самолете
Бывшего чиновника арестовали по делу о строительстве метро в Красноярске
Появились кадры с последствиями наезда каршеринга на пешеходов в Подмосковье
Любителям статей облегчат жизнь
Белоруссия направила протест Швеции из-за помощи в побеге двум протестующим
Диетолог опроверг мифы о вреде консервов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.