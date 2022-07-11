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В Крыму подешевел один тип жилья

«Домус»: новостройки в Крыму с начала года подешевели на 14,06 процента

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С начала 2022 года в Крыму подешевели новостройки — один квадратный метр этого типа жилья снизился в цене на 14,06 процента, до 166,7 тысячи рублей. Ситуацию на рынке недвижимости полуострова раскрыли эксперты риелторского агентства «Домус», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом, по оценкам специалистов, в годовом выражении (с июня 2021-го по июнь 2022-го) строящиеся квартиры подорожали на 19,46 процента. В «Домус» отметили, что на вторичном рынке наблюдалась исключительно положительная динамика. Средняя стоимость квадрата готового жилья по итогам июня достигла 137,8 тысячи рублей — на 37 процентов выше показателей аналогичного месяца в 2021-м и на 18,33 процента больше, чем в январе 2022-го.

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Генеральный директор агентства недвижимости «Домус» Геннадий Рудаков рассказал, что одной из основных причин большей востребованности вторичного жилья в Крыму служит дефицит предложения новостроек в регионе — из-за него поднялись цены, а интересных лотов стало меньше. Другим объяснением роста популярности «вторички» стало повышение стоимости отделки и стройматериалов, а также рост доли клиентов, которым нужна недвижимость «здесь и сейчас».

Ранее, в июне, аналитики «Домуса» пришли к выводу, что в мае и июне россияне из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга стали лидерами по спросу на жилье в Крыму. Доля от столичных клиентов от общего числа поступивших запросов на приобретение объектов на полуострове составила 49,86 процента, от жителей Санкт-Петербурга — 16,24 процента, от екатеринбуржцев — 4,4 процента запросов.

Ударная волна
Полина Кислицына
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