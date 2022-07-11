Пропавшая собака воссоединилась с хозяйкой спустя восемь лет

UPI: микрочип помог хозяйке найти пса, пропавшего в 2013 году

Бывшая жительница американского штата Флорида воссоединилась со своим питомцем спустя восемь лет после его пропажи. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В 2013 году Бетси ДеХаан завела питбуля по кличке Харли. Год спустя собака исчезла. Хозяйка и ее родные повсюду искали пропавшего питомца, но все усилия были напрасны. На объявления, которые они расклеивали, никто не откликнулся. Позже женщина вместе с семьей переехала в город Гейнсвилл, штат Миссури. После переезда они потеряли надежду найти Харли.

Недавно в центр спасения животных во Флориде обратилась семья, которая заметила в окрестностях города Форт-Майерс бродячего питбуля коричневого окраса. Сотрудница центра Энджи Брэй отвезла его к ветеринару. У пса оказался микрочип с информацией, который помог отыскать его хозяйку.

ДеХаан заявила, что появление ее любимца было похоже на чудо. Чтобы вернуть его, она проехала почти две тысячи километров. «Он все так же любит обниматься, как и раньше», — подчеркнула американка.

Ранее сообщалось, что пропавшая из дома собака жительницы американского города Норфолк, штат Вирджиния, нашлась спустя пять лет на расстоянии тысячи километров. Владелица животного рассказала, что она заплакала, когда ей позвонили из приюта и сообщили, что ее давно пропавший питомец найден.