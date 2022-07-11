Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил об опасности привычки высыпаться в выходные

Врач Мясников заявил, что привычка высыпаться в воскресенье ведет к ухудшению самочувствия

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем может быть опасна привычка высыпаться по выходным. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что это ведет к ухудшению самочувствия. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, согласно статистике, на понедельник приходится больше всего суицидов и вызовов скорой помощи. Говоря о том, что многие люди тяжело переносят наступление новой рабочей недели, специалист указал в том числе на существование циркадных ритмов. Под этим понятием подразумеваются колебания гормонов в течение суток в зависимости от времени, объяснил Мясников.

«У нас этот гормональный профиль заложен. И когда мы начинаем в воскресенье отсыпаться, отъедаться, излишества всякие нехорошие [позволять себе], то, конечно, к понедельнику у нас еще имеются и формальные, эндокринологические, медицинские факторы, чтобы чувствовать себя хуже», — предупредил доктор.

Ранее Мясников рассказал, к какому опасному последствию приводит длительный прием лекарств от изжоги и язвы желудка. По словам врача, такие препараты могут вызвать дефицит магния.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса и Украины
Появились подробности взрыва на железнодорожных путях в Брянской области
Петербуржцев предупредили о приближении опасного циклона
Оценена вероятность отставки Шольца после скандала с наркотиками
На Украине описали планы по разминированию Черного моря
Еврокомиссия оценила правомерность передачи турбины России на фоне санкций
Умер певец и актер Адам Уэйд
Любителям статей облегчат жизнь
Украинцы захотели пригласить Джонсона в Киев
Германия подтвердила остановку прокачки газа по «Северному потоку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.