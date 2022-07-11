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Жена известного телеведущего назвала главный минус жизни с ребенком за городом

Жена Ивлева назвала необходимость брать много вещей минусом загородной жизни с ребенком

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена известного российского телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева Валерия назвала главным минусом жизни за городом с маленьким ребенком необходимость брать с собой большое количество вещей. Своими наблюдениями она поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена), внимание на ее публикацию обратило «Вокруг ТВ».

Ивлева рассказала, что в выходные выбралась вместе с ребенком на встречу с друзьями. На видео она идет вместе с подругой в оранжевом пиджаке, везет ребенка и несет заполненный вещами рюкзак черного цвета. «Единственный нюанс жизни с маленьким ребенком за городом в том, что нужно взять с собой полдома», — написала супруга телеведущего.

Ранее в феврале беременная Валерия Ивлева показала подписчикам детскую своего будущего ребенка. Комната расположена на втором этаже особняка пары. В ней несколько окон, из которых поступает много света, а стены оформлены в розовом цвете.

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