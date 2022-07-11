Джонсон отказался поддерживать своего преемника

Заявивший об отставке Джонсон отказался поддерживать кандидатов на пост премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, покинувший свой пост на прошлой неделе, отказался поддерживать кого-либо из кандидатов на пост премьер-министра страны. Он объяснил, что не хочет «подрывать чьи-либо шансы». Цитату приводит телеканал Sky News.

«Нам просто нужно двигаться вперед… чем больше мы сосредотачиваемся на людях, на избирателях, их надеждах (...), чем больше мы говорим о будущем, которое пытаемся построить, чем меньше мы говорим о политике в Вестминстере, тем счастливее мы все в итоге станем», — отметил экс-премьер. Сам Джонсон уверен, что его сменит достойный кандидат.

Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил об уходе с поста премьер-министра страны и главы Консервативной партии Британии 7 июля. Поводом стал скандал с заместителем координатора парламентской фракции Консервативной партии Крисом Пинчером. Двое мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. Претензией к Джонсону стало то, что он знал об этом, но назначил Пинчера на правительственный пост. Сам политик продолжит исполнять обязанности до назначения нового премьера.