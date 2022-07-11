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ФСБ сообщила о пресечении деятельности ячейки ИГ в Карачаево-Черкесии

ФСБ задержала 11 сторонников ячейки ИГ в Карачаево-Черкесии за пропаганду терроризма

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ пресекла деятельность подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Задержаны 11 сторонников ИГ, занимавшихся вербовкой местных жителей и пропагандой терроризма. Следствие предъявило им обвинения по статьям 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности»).

У задержанных изъято десять единиц огнестрельного оружия, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, три гранаты, боеприпасы. А также материалы, подтверждающие их вину в совершении преступлений.

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Любовь Ширижик
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