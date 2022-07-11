Легендарный советский фильм выйдет в прокат в отреставрированном формате

Трагикомедия «Кин-дза-дза!» выйдет в 250 кинотеатрах России с 28 июля в формате 4К

Отреставрированная до формата 4K фантастическая трагикомедия «Кин-дза-дза!» (1986) выйдет в прокат с 28 июля — легендарную картину покажут в 250 кинотеатрах России. Об этом пишет ТАСС.

Совместный канал «Мосфильм. Золотая коллекция» медиахолдинга ВГТРК, киноконцерна «Мосфильм» и «Цифрового телевидения» повторно запускает для россиян на экраны кинотеатров шедевры великих советских режиссеров. Двухсерийная трагикомедия «Кин-дза-дза!» в жанре фантастической утопии вышла на экраны в 1986 году — тогда в прокате картину увидели около 15 миллионов человек.

«Снятая на пленку картина была покадрово восстановлена мастерами лаборатории "Мосфильма" и воссоздана в формате 4K в точных красках и звуке, которые закладывались автором», — рассказали в пресс-службе канала.

Ранее в июле сообщалось, что российский сериал «Восемь разгневанных женщин» примет участие в международном фестивале веб-сериалов и короткометражных фильмов Tuscany Web Fest в Италии. Российские зрители смогут посмотреть картину на одной из отечественных онлайн-платформ.