Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Легендарный советский фильм выйдет в прокат в отреставрированном формате

Трагикомедия «Кин-дза-дза!» выйдет в 250 кинотеатрах России с 28 июля в формате 4К

Кадр: Константин Веремейчик / ТАСС

Отреставрированная до формата 4K фантастическая трагикомедия «Кин-дза-дза!» (1986) выйдет в прокат с 28 июля — легендарную картину покажут в 250 кинотеатрах России. Об этом пишет ТАСС.

Совместный канал «Мосфильм. Золотая коллекция» медиахолдинга ВГТРК, киноконцерна «Мосфильм» и «Цифрового телевидения» повторно запускает для россиян на экраны кинотеатров шедевры великих советских режиссеров. Двухсерийная трагикомедия «Кин-дза-дза!» в жанре фантастической утопии вышла на экраны в 1986 году — тогда в прокате картину увидели около 15 миллионов человек.

«Снятая на пленку картина была покадрово восстановлена мастерами лаборатории "Мосфильма" и воссоздана в формате 4K в точных красках и звуке, которые закладывались автором», — рассказали в пресс-службе канала.

Ранее в июле сообщалось, что российский сериал «Восемь разгневанных женщин» примет участие в международном фестивале веб-сериалов и короткометражных фильмов Tuscany Web Fest в Италии. Российские зрители смогут посмотреть картину на одной из отечественных онлайн-платформ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Анонсирован новый пакет санкций ЕС против России
В США рассказали об уязвимости штурмовика A-10
Джонни Депп выпустит песню о суде против Эмбер Херд
Жителя Риги попытались отвезти в психбольницу из-за георгиевской ленточки
Матвиенко отреагировала на указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев
Стала известна судьба Sephora в России
Гимнастке Байлз предложили детскую раскраску в самолете
Бывшего чиновника арестовали по делу о строительстве метро в Красноярске
Появились кадры с последствиями наезда каршеринга на пешеходов в Подмосковье
Любителям статей облегчат жизнь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.