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Назван легкий способ защитить клубнику от плесени

Нутрициолог Дженна Люк: чтобы защитить клубнику от плесени, нужно сразу же ее помыть

Фото: Thomas White / Illustration / Reuters

Защитить клубнику от плесени можно при помощи бумажных полотенец, утверждает американская нутрициолог Дженна Люк. На ее подсказку обратило внимание издание Daily Express.

По словам Люк, купленная клубника может быстро покрыться плесенью, но есть легкий способ, помогающий этого избежать. Для этого нужно помыть ее сразу же после возвращения из магазина, а потом положить в контейнер, выстеленный бумажными полотенцами.

После этого нужно дать ягодам просохнуть, объясняет нутрициолог. «Как только клубника высохла, перекладывайте ее в чашу и храните в холодильнике. Вот и все», — говорит она.

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Александра Лисица
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