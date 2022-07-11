Кевин Смит высказался о критикующих Marvel режиссерах

Кевин Смит заявил, что не удивлен критике Marvel со стороны известных режиссеров

Американский режиссер и актер Кевин Смит высказался об известных кинематографистах, критикующих проекты студии Marvel. Интервью с ним опубликовал журнал Forbes.

Создатель «Клерков» заявил, что его не удивляет мнение именитых режиссеров по поводу супергеройских блокбастеров. При этом он добавил, что сам придерживается другого мнения. Смит считает, что в беседе с журналистами лучше избегать вопросов о кинокомиксах и отвечать что-то вроде: «Я люблю все фильмы, это моя жизнь».

«Вы спрашиваете парня, который снял "Славных парней", что он думает о "Человеке-пауке", и что, по-вашему, вы получите в ответ? Он очень серьезный режиссер, он человек в возрасте. Вы не должны удивляться его ответу», — высказался Смит о Мартине Скорсезе.

Он отметил, что на каждого пожилого режиссера, который не получает удовольствия от подобных кинолент, найдутся молодые кинематографисты, желающие создавать супергеройские проекты. Смит заключил, что не стоит набрасываться на людей, которым не нравится Marvel.

В октябре 2019 года режиссер Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал супергеройские блокбастеры студии Marvel и отказался считать их киноискусством. С такой же позицией выступал и Мартин Скорсезе. Кроме того, кинокомиксы критиковали Терри Гиллиам и Ридли Скотт