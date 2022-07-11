Франция начала переходить на мазут

Французские энергокомпании начали переходить на мазут

Французике энергетические компании начали переводить газовые котлы на работу на мазуте, чтобы избежать перебоев в работе в случае дальнейшего сокращения поставок российского газа, пишет Reuters.

«Мы даже можем перейти на уголь, если понадобится. Цель состоит в том, чтобы избежать закрытия завода в случае, если мы столкнемся с нехваткой газа», — сказал глава одного из ведущих производителей шин Michelin Флоран Менего. Нефть по-прежнему будет доступна в качестве альтернативы, добавил он.

По всей Европе промышленность прибегает к более «грязному» топливу, чем газ, стремясь снизить издержки, отмечает издание. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что было бы безответственно не подготовиться к дефициту. Он счел прекращение поставок газа из России самым вероятным сценарием.

Для республики проблема не носит столь значимый характер, как для многих других европейских государств, поскольку доля российского газа от необходимого ей объема составляет 17 процентов.