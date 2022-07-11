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В центре российского города нашли тела двух мужчин

В центре Миасса Челябинской области около многоэтажки нашли тела двух мужчин

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

В центре Миасса Челябинской области около многоэтажки нашли тела двух мужчин. Об этом рассказал Ura.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что в полицию обратились прохожие. Прибывшие на место оперативники установили, что погибли мужчины в возрасте 36 и 45 лет.

По предварительным данным, найденные мертвыми горожане страдали наркозависимостью. Следователи допустили, что они могли погибнуть от передозировки. Трупы уже направили в морг.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета России обещали дать комментарий по ситуации позднее.

Ранее прохожие обнаружили тело 35-летнего мужчины на парковке на Новом Арбате в центре Москвы. Специалисты не выявили следов насильственной смерти.

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Анна Щербакова
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