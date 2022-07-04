На парковке в центре Москвы нашли тело мужчины

Прохожие нашли тело 35-летнего мужчины на парковке на Новом Арбате в центре Москвы

Прохожие нашли тело мужчины на парковке возле одного из домов на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, на место случившегося вызвали сотрудников правоохранительных органов и бригаду медиков. Погибшему около 35 лет, предварительно, специалисты не выявили следов насильственной смерти.

Сотрудники полиции продолжают выяснять другие обстоятельства произошедшего. Тело направили в морг для установления причины гибели.

Ранее в центре Петербурга на улице Константина Заслонова обнаружили накрытый одеялом труп мужчины. Специалисты также не нашли внешних признаков насильственной смерти.

До этого в промзоне на юго-востоке Москвы нашли тело мужчины на инвалидной коляске. Труп мужчины пролежал на улице восемь часов в теплую погоду, из-за чего начал деформироваться.