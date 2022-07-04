На парковке в центре Москвы нашли тело мужчины
Прохожие нашли тело мужчины на парковке возле одного из домов на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, на место случившегося вызвали сотрудников правоохранительных органов и бригаду медиков. Погибшему около 35 лет, предварительно, специалисты не выявили следов насильственной смерти.
Сотрудники полиции продолжают выяснять другие обстоятельства произошедшего. Тело направили в морг для установления причины гибели.
Ранее в центре Петербурга на улице Константина Заслонова обнаружили накрытый одеялом труп мужчины. Специалисты также не нашли внешних признаков насильственной смерти.
До этого в промзоне на юго-востоке Москвы нашли тело мужчины на инвалидной коляске. Труп мужчины пролежал на улице восемь часов в теплую погоду, из-за чего начал деформироваться.