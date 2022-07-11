В Британии предупредили о дефиците молочных продуктов из-за цен на топливо

Британский производитель Arla Foods предупредил о дефиците молочных продуктов в стране

Крупнейший британский производитель Arla Foods предупредил о дефиците молочных продуктов в стране из-за роста цен на топливо и нехватки работников. Об этом сообщает газета Telegraph.

Управляющий директор компании Эш Амирахмади заявил, что производство молока в Соединенном королевстве в 2022 году снизилось на три процента. Когда эта цифра достигнет пяти, потребители столкнутся с дефицитом, пояснил он.

«Фермеры страдают из-за резкого роста цен на топливо, корм для животных и удобрения, в то время как нехватка рабочих рук также наносит урон отрасли», — подчеркнул представитель компании.

Arla Foods ведет переговоры с властями о получении удобрений и топлива и призывает принять необходимые меры, добавил Амирахмади. Правительство Великобритании призвало молочную отрасль осуществлять долгосрочные инвестиции в рабочую силу, а не полагаться на приток кадров из-за рубежа.

Ранее CNN сообщал, что на фоне случившейся в Италии засухи человечеству предрекли дефицит пармезана. Река По, питавшая 30 процентов фермерских хозяйств в стране, сильно обмелела, что поставило под угрозу производство популярного сорта сыра.