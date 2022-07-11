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Юрист рассказала об ошибках при выплате отпускных

Юрист Астаева заявила о праве получить компенсацию за несвоевременные выплаты отпускных

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева заявила, что оплату отпуска необходимо производить не позднее чем за три дня до его начала. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Специалист рассказала, что расчет отпускных регулируется статьей 139 Трудового кодекса России. Средний дневной заработок за последние 12 месяцев устанавливают с помощью деления суммы зарплаты на 12 и среднее число календарных дней в месяце (29,3). При этом средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска насчитывают делением суммы начисленной зарплаты на число рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

Астаева добавила, что иногда работник получает отпускные позже или не в полном объеме. Это происходит и по кадровым, и по бухгалтерским причинам. В таком случае сотруднику нужно обратиться к работодателю, поскольку он имеет право получить компенсацию за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных.

Ранее юрист Александр Южалин назвал месяцы, финансово выгодные для отпуска в 2023 году. Он порекомендовал отдыхать в августе или октябре в следующем году.

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Марина Совина
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