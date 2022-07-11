Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В подъезде российского региона нашли завернутого в полотенце младенца

В Тобольске в подъезде нашли завернутого в полотенце пятимесячного младенца

Фото: Андрей Шапран / Коммерсантъ

В Тобольске Тюменской области в подъезде нашли пятимесячного младенца, который был завернут в одеяло. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Младенца доставили в больницу российского региона, его жизни ничего не угрожает. Матерью ребенка оказалась 32-летняя жительница Тобольска — она рассказала, что оставила посидеть с сыном свою подругу.

По факту обнаружения ребенка в подъезде следователи начали проверку.

Ранее в Тюменской области в городе Ишим на улице нашли восьмимесячного младенца. Один из жителей города видел, как женщина бросила ребенка на улице и скрылась.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Курс доллара упал
Собчак высказалась о предложении полностью запретить ЛГБТ-пропаганду в России
Повар-тиктокер перечислил эффективные способы экономить продукты
В России проведут распродажу жилья по старым ценам
Космодром Восточный позволит запускать все космические аппараты из России
Любителям статей облегчат жизнь
Главу российского госучреждения обвинили в получении миллионной взятки
В МИД России высказались о нежелании ЕС решить проблему транзита с Литвой
В США предложили разрешить Украине наносить удары по России
Психолог дала советы при встрече с автохамом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.