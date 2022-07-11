В подъезде российского региона нашли завернутого в полотенце младенца

В Тобольске в подъезде нашли завернутого в полотенце пятимесячного младенца

В Тобольске Тюменской области в подъезде нашли пятимесячного младенца, который был завернут в одеяло. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Младенца доставили в больницу российского региона, его жизни ничего не угрожает. Матерью ребенка оказалась 32-летняя жительница Тобольска — она рассказала, что оставила посидеть с сыном свою подругу.

По факту обнаружения ребенка в подъезде следователи начали проверку.

Ранее в Тюменской области в городе Ишим на улице нашли восьмимесячного младенца. Один из жителей города видел, как женщина бросила ребенка на улице и скрылась.